Blinken sabato sarà in Turchia per discutere di Gaza

(ANSAmed) - ISTANBUL, 03 GEN - Il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, si recherà sabato in visita ufficiale in Turchia, dove incontrerà l'omologo turco Hakan Fidan per discutere della crisi in corso a Gaza. Lo hanno detto due fonti a Middle East Eye, facendo sapere che Blinken potrebbe avere un incontro anche con il presidente Recep Tayyip Erdogan.Blinken si era recato ad Ankara per la prima volta dopo l'inizio della guerra a Gaza il 6 novembre scorso. In quell'occasione il capo della diplomazia Usa aveva incontrato il collega Fidan ma non c'era stato alcun colloquio con Erdogan, che non si trovava nella capitale turca.La visita in programma per sabato arriva a pochi giorni dall'approvazione dell'adesione della Svezia nella Nato da parte della Commissione esteri del parlamento turco. I protocolli per l'entrata di Stoccolma nell'Alleanza atlantica sono stati ora mandati in aula per la ratifica finale, comunque non in programma prima del 16 gennaio quando il parlamento si riunirà per la prima volta dopo la pausa di fine anno. Erdogan ha legato il via libera di Ankara all'entrata della Svezia nella Nato all'approvazione della vendita di caccia F-16 da parte di Washington: questione in sospeso da anni su cui si dovrebbe esprimere il Congresso americano. (ANSAmed).

