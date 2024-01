Iniziato insediamento Algeria al Consiglio di sicurezza Onu

(ANSAmed) - ALGERI, 02 GEN - È iniziato ufficialmente l'insediamento dell'Algeria al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come membro non permanente per un periodo di due anni. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, avremo due anni "per portare in alto la voce del continente africano all'interno di questo organo centrale dell'Onu", scrive l'agenzia di stampa ufficiale algerina Aps.Inoltre, "l'Algeria rinnoverà a New York il suo impegno per la pace, dando priorità al dialogo, alla risoluzione pacifica delle crisi e al principio di non ingerenza negli affari interni degli Stati, con l'obiettivo di perseguire il suo approccio al mantenimento della pace internazionale e della sicurezza, di sostegno alla cooperazione internazionale e al rafforzamento del ruolo dell'Onu, portandola ad assumere le proprie responsabilità nei confronti dei due popoli, palestinese e sahrawi", viene aggiunto.Tra le priorità di Algeria in questo contesto figurano "la promozione di soluzioni pacifiche alle crisi, il consolidamento dei partenariati, il sostegno al ruolo delle organizzazioni regionali e il miglioramento dell'efficacia della lotta internazionale contro il terrorismo", scrive ancora l'agenzia di Stato.Si ricorda che il 6 giugno scorso, 184 paesi su 193 hanno votato "sì" per eleggere l'Algeria come membro non permanente del Consiglio di Sicurezza per il periodo 2024-2025, insieme a Sierra Leone, Corea del Sud, Guyana e Slovenia. Questo insediamento è il quarto del genere per il Paese nordafricano, dopo i seguenti mandati: 1968-1969, 1988-1989 e 2004-2005.(ANSAmed).

