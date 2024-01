Gaza: media, Israele si presenterà a Corte internazionale Aia

ROMA - Israele si presenterà davanti alla Corte internazionale di giustizia dell'Aia per difendersi dalle accuse di genocidio mossegli la settimana scorsa dal Sudafrica in relazione alla guerra nella Striscia di Gaza, riferisce Haaretz. Secondo il quotidiano israeliano, la decisione è stata presa durante un incontro presieduto dal primo ministro Benjamin Netanyahu e ha fatto seguito a consultazioni con il ministero della Giustizia, le Forze di difesa israeliane (Idf) e il Consiglio di sicurezza nazionale. Israele ora cercherà di impedire alla corte di emettere un ordine provvisorio volto a fermare la sua campagna a Gaza, secondo Haaretz.



Israele "non boicotterà" i procedimenti avviati dal Sudafrica presso la Corte internazionale di giustizia, ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi citato dal sito di notizie israeliano Ynet. Lo Stato ebraico è "un firmatario di lunga data della Convenzione sul genocidio", ha ricordato Hanegbi. "Parteciperemo e confuteremo questa assurda accusa che equivale a una diffamazione di sangue", ha aggiunto.





