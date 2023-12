Delegazione Hamas al Cairo per discutere il piano egiziano

(ANSAmed) - ROMA, 29 DIC - Una delegazione di funzionari di Hamas è attesa al Cairo oggi per fornire le proprie "osservazioni" su un piano egiziano per un cessate il fuoco, riferisce il Times of Israel. Il piano è stato presentato la settimana scorsa ai funzionari di Hamas e della Jihad islamica quando i leader di entrambi i gruppi si sono recati nella capitale egiziana.Fonti vicine ad Hamas affermano che il piano in tre fasi del Cairo prevede cessate il fuoco rinnovabili, un rilascio scaglionato di ostaggi israeliani in cambio di detenuti palestinesi in Israele e, infine, un cessate il fuoco per porre fine alla guerra scatenata dall'attacco mortale del 7 ottobre.Il documento prevede anche la creazione di un governo palestinese di tecnocrati, dopo colloqui che coinvolgeranno "tutte le fazioni palestinesi", che sarà responsabile del governo e della ricostruzione di Gaza dopo la guerra. Il funzionario di Hamas, parlando a condizione di anonimato, ha riferito all'Afp della visita programmata dall'ufficio politico di Hamas con sede in Qatar. Ieri l'Egitto ha confermato di aver presentato una proposta quadro per porre fine alla guerra.(ANSAmed).

