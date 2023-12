Tunisia: elezioni locali, tasso affluenza finale all'11,84%

TUNISI - Il tasso di affluenza generale al primo turno delle elezioni dei consigli locali di domenica 24 dicembre in Tunisia è stato dell'11,84%. Lo ha annunciato ai media Farouk Bouasker, presidente dell'Alta autorità indipendente per le elezioni (Isie), rivedendo leggermente al rialzo il dato dichiarato alla chiusura dei seggi.



Domenica scorsa si è votato per eleggere i rappresentanti di 279 consigli locali, primo passo di un processo dal basso che porterà all'instaurazione del Consiglio nazionale delle regioni e dei distretti, ovvero la seconda camera del Paese, prevista nella Costituzione del 2022 e deputata a deliberare su progetti di sviluppo locale.



Bouasker ha indicato che i cinque governatorati che hanno registrato i tassi di partecipazione più elevati sono stati Siliana (21,58%), Zaghouan (20,68%), Kasserine (20,50%), Sidi Bouzid (20,43%) e Tozeur (17,89%). Dei 7.205 candidati, solo 1.348 sono stati eletti al primo turno. Tra questi, il 9,5% sono donne (128 candidati), il 90,5% uomini (1.220 candidati). Il 70,8% ha un'età compresa tra i 36 e i 60 anni, mentre il 18,8% ha meno di 35 anni e il 10,3% ha più di 60 anni. In un complesso sistema che prevede anche persone diversamente abili nei collegi locali, per questa categoria sono stati sorteggiati 279 candidati. La proclamazione dei risultati definitivi dei 2.434 eletti in 279 consigli locali è prevista entro il 27 gennaio 2024, scaduti i termini per i ricorsi. A metà febbraio si terrà il secondo turno per i 781 collegi in cui nessun candidato ha avuto la maggioranza. Il processo continuerà poi fino all'elezione del Consiglio nazionale delle regioni e dei distretti, la cui istituzione è prevista entro l'aprile del 2024.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA