Tv, Israele propone 2 settimane di tregua per ostaggi

TEL AVIV - Funzionari israeliani stanno discutendo altre proposte per convincere Hamas a un negoziato che porti a un nuovo scambio di ostaggi, nonostante la fazione islamica abbia chiesto come condizione ineludibile per questo la fine della "aggressione" a Gaza. Lo ha riportato la tv Kan che cita fonti a conoscenza del dossier. Una delle possibilità studiate - e sulle quali Hamas starebbe riflettendo - è quella, secondo quanto riferito, di una tregua di circa 2 settimane in cambio di decine di ostaggi. In precedenza la fazione islamica ha respinto una proposta di una settimana di tregua in cambio di 40 rapiti.





Sul piano della diplomazia internazionale è stato di nuovo rinviato il voto al Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla risoluzione su Gaza.

Nell'ultima bozza di risoluzione, di cui la France Presse ha preso visione, si chiedono "misure urgenti per consentire immediatamente un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli e per creare le condizioni per una cessazione sostenibile delle ostilità". Quindi è sparito il passaggio sulla "fine immediata" dei combattimenti.

Infatti gli Stati Uniti hanno fatto sapere che erano pronti a votarla. L'ambasciatrice degli Stati Uniti all'Onu Linda Thomas-Greenfield ha dichiarato che dopo aver "lavorato duro e diligentemente nel corso della scorsa settimana" con l'Egitto e gli Emirati Arabi Uniti sulla risoluzione per Gaza, Washington era pronta "a sostenere la bozza così come era scritto", secondo quanto riportato dal New York Times.

