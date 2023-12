'Nella bozza Onu su Gaza non si chiede più tregua immediata'

(ANSAmed) - WASHINGTON, 22 DIC - Nell'ultima bozza di risoluzione dell'Onu su Gaza, di cui la France Presse ha preso visione, si chiedono "misure urgenti per consentire immediatamente un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli e per creare le condizioni per una cessazione sostenibile delle ostilità". Quindi è sparito il passaggio sulla "fine immediata" dei combattimenti. (ANSAmed).

