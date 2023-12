ANSAmed - Nota agli utenti ***

(ANSAmed) - ROMA, 22 DIC - Si informano gli utenti che il notiziario ANSAmed in italiano e in arabo non sarà trasmesso lunedì 25 dicembre e martedì 26 dicembre in occasione delle festività natalizie. Le trasmissioni riprenderanno regolarmente mercoledì, 27 dicembre. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA