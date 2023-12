Il ministro degli Esteri russo Lavrov in visita a Tunisi

TUNISI - Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov è in visita ufficiale a Tunisi su invito del suo omologo tunisino, Nabil Ammar. Lavrov è sbarcato ieri sera all'aeroporto di Tunisi Cartagine accolto dal ministro Ammar, rivelano i media locali. "Questa visita si concentrerà principalmente sul rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi in vari settori, sul rafforzamento del commercio e sullo studio di nuove partnership", riferiscono i media locali.



La visita di Lavrov inoltre "rientra nel monitoraggio della situazione su scala regionale e globale, in particolare della causa palestinese. La visita del ministro degli Esteri russo consentirà di studiare le possibili misure per raggiungere un cessate il fuoco definitivo e il proseguimento della fornitura di aiuti umanitari ai civili colpiti dai bombardamenti nella Striscia di Gaza", si legge ancora sui media.



L'ultimo incontro tra i due ministri degli Esteri risale alla fine di settembre, quando Ammar andò in visita a Mosca insieme alla direttrice dell'Ufficio tunisino dei Cereali per discutere di maggiori forniture di grano russo al Paese nordafricano.

