Mediterranea a Papa Francesco, torneremo in mare al più presto

(ANSAmed) - ROMA, 20 DIC - "Il saluto e il riconoscimento di Papa Francesco ci riempie di gioia e ci dà forza. Lui è sempre stato al nostro fianco, ma soprattutto non dimentica mai i fratelli e le sorelle che sono rinchiusi nei lager libici, che vengono fatti affogare nel Mediterraneo quando potrebbero essere soccorsi, che vengono deportati nel deserto per obbedire agli ordini europei di respingerli" .Lo afferma in una nota Mediterranea Saving Humans."Siamo stati dal Santo Padre con i ragazzi e le ragazze del Centro Diurno di salute mentale del distretto 29 della Asl di Napoli, insieme agli operatori della cooperativa 'Era' che ne coordina le attività - riferisce la Ong-. Loro hanno donato a Francesco uno dei presepi, fatti con le loro mani, che servono a raccogliere fondi per Mediterranea. E con noi era presente anche una delegazione della comunità di Spin Time, un luogo di Roma dove la povertà è diventata occasione di autorganizzazione, di riscatto collettivo, di non rassegnazione. Sono questi fratelli e sorelle, i più piccoli e quelli più ai margini, quelli che ci danno la forza per continuare, nonostante tutto. Francesco lo sa". "Ringraziamo tanto Papa Francesco - dichiara la presidente Laura Marmorale, presente all'incontro - e gli promettiamo che torneremo in mare al più presto, lì dove dobbiamo stare".(ANSAmed).

