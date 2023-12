Leader di Hamas Haniyeh al Cairo per negoziati su tregua

ROMA - Il leader di Hamas Ismail Haniyeh è arrivato al Cairo per colloqui con funzionari egiziani nell'ambito dei negoziati per una nuova tregua che consenta il rilascio di ostaggi. Lo riporta la Bbc.



Haniyeh è giunto in Egitto proveniente da Doha in Qatar dove ha avuto un incontro con il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian. Durante il colloquio, il leader di Hamas ha sottolineato che "la Resistenza è ancora potente e coerente nonostante il considerevole volume di attacchi terrestri e marittimi da parte del regime sionista e gli attacchi aerei contro la popolazione di Gaza dopo 75 giorni", riferisce Irna. Haniyeh ha espresso apprezzamento alla Repubblica islamica per avere seguito attentamente gli sviluppi nella Striscia di Gaza e ha affermato che gli incontri avuti con Amiradbollahian in Qatar "sono importanti, in quanto mostrano sostegno per Gaza e alla Palestina".



Haniyeh durante l'incontro ha sottolineato che Hamas è pronta per un cessate il fuoco duraturo ma che non lo negozierà finché Israele continua ad attaccare la Striscia di Gaza. "L'aggressione contro il popolo di Gaza da parte del regime sionista è senza precedenti", ha detto il capo di Hamas.





