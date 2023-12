Le Ong, il nuovo patto Ue sui migranti causerà più morti

(ANSAmed) - ROMA, 20 DIC - "Il nuovo patto Ue sulla migrazione legalizza gli abusi alla frontiera e causerà più morti in mare: L'esito dei negoziati legittima lo status quo alle frontiere esterne dell'Unione europea, in cui violenza e respingimenti sono pratiche quotidiane". È quanto affermano, in un comunicato congiunto, le Ong Sea Watch, Sea Eye, Maldusa, Mediterranea Saving Humans, Open Arms, Resq People Saving People, AlarmPhone, Salvamento Maritimo Humanitario e Sos Humanity. "Verrà mantenuto il fallimentare sistema di Dublino e si continuerà invece nell'isolare i rifugiati e i richiedenti asilo, trattenendoli in campi remoti. Sempre più persone cercheranno di fuggire via mare, scegliendo rotte sempre più pericolose", aggiungono le Ong.

Critiche all'accordo europeo arrivano anche da varie organizzazioni per i diritti umani tra cui Picum, Save the Children, EuroMed Rights e European Network Against Racism, che in una nota lo definiscono "un colpo devastante al diritto umano di chiedere asilo". Le ong osservano come il Parlamento europeo abbia "perso la sua battaglia sulla prevenzione dello screening all'interno del territorio" e "sull'accesso ai database relativi alla sicurezza e alla minaccia che potrebbe rappresentare nel quadro più ampio della criminalizzazione dei movimenti".

In relazione al regolamento sulle procedure di asilo (Apr), si denuncia "un inasprimento della controversa proposta" di "abbassare a sei anni l'età in cui i bambini possono essere de facto trattenuti". "È probabile che i bambini non accompagnati saranno inclusi nelle procedure di frontiera quando saranno considerati un 'rischio per la sicurezza'", aggiungono, lamentando inoltre la possibile proliferazione del ricorso al concetto di 'Paese terzo sicuro' per "accelerare i rimpatri". Le norme che definiscono quale Stato membro sia responsabile della valutazione delle richieste di asilo (Ramm) contraddicono "i piani per una 'distribuzione giusta ed equa' dei richiedenti" asilo, evidenziano gli attivisti, ritenendo "improbabile" la ricollocazione obbligatoria per le persone sbarcate dopo le operazioni Sar negli Stati membri in prima linea.

Quanto al regolamento Eurodac, le ong ravvisano una violazione dei diritti di protezione dei dati nell'ampliamento della banca dati per le autorità di polizia e nella raccolta di dati fotografici del volto delle persone che entrano negli Stati membri.

Le Ong denunciano, infine, la scarsa precisione della definizione di 'crisi' che "consente agli Stati di creare crisi per spingere un maggior numero di richiedenti a procedure di frontiera accelerate", ed insistono sul fatto che "le Ong non possano essere classificate come 'attori non statali ostili' coinvolti nella strumentalizzazione".





