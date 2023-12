Al via a Marrakech il Forum di cooperazione russo-araba

MARRAKECH - Al via a Marrakech, a partire da oggi, i lavori della sesta edizione del Forum di cooperazione mondiale russo-araba. Un incontro tra ministri degli Esteri arabi, presieduto da Nasser Bourita, che regge il dicastero marocchino e alla presenza del ministro russo Sergei Lavrov e del vicesegretario generale della Lega araba Houssam Zaki. Il Marocco è stato designato quale paese ospitante di questa edizione del Forum, durante il precedente incontro che si è tenuto nell'aprile 2019 a Mosca. Una edizione, l'attuale, che si svolge, ha spiegato in un comunicato il ministero degli Esteri di Rabat, sotto forma di "una troika allargata composta dal segretario generale della Lega araba, dai tre membri della troika ministeriale araba e dalla presidenza del vertice arabo, per esaminare i punti chiave della cooperazione tra Russia e mondo arabo".



Nel corso delle ultime edizioni il Forum si è via via trasformato in una piattaforma per lo scambio di opinioni e il coordinamento di posizioni su varie questioni a livello regionale e internazionale, tenendo conto degli interessi e delle priorità che collegano i partiti arabi e russi nella sfera politica, economica e commerciale.





