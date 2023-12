Accordo nell'Ue su migranti e richiedenti asilo

BRUXELLES - Consiglio e Parlamento Ue hanno raggiunto un accordo sui cinque pilastri principali del Patto sui migranti e l'asilo. Lo ha annunciato il commissario Ue Margaritis Schinas su X.



Le cinque leggi dell'Ue che la Presidenza spagnola e il Parlamento hanno concordato riguardano tutte le fasi della gestione dell'asilo e della migrazione, dallo screening dei migranti irregolari al loro arrivo, al rilevamento dei dati biometrici, alle procedure per la presentazione e la gestione delle domande di asilo, alle regole per determinare quale Stato membro sia responsabile della gestione di una domanda di asilo, alla cooperazione e alla solidarietà tra gli Stati membri e a come gestire le situazioni di crisi, compresi i casi di strumentalizzazione dei migranti. Le nuove regole, una volta adottate, renderanno più efficace il sistema europeo di asilo e aumenteranno la solidarietà tra gli Stati membri, consentendo di alleggerire il carico su quegli Stati membri in cui arriva la maggior parte dei migranti. Dopo l'accordo provvisorio di oggi, nelle prossime settimane si continuerà a lavorare a livello tecnico per definire i dettagli dei nuovi regolamenti. Successivamente, l'accordo provvisorio sarà sottoposto ai rappresentanti degli Stati membri (Coreper) per la conferma.



"La migrazione è una sfida europea che richiede soluzioni europee. Gli Stati membri alle nostre frontiere esterne devono gestire la migrazione illegale, che spesso mette a dura prova la loro protezione delle frontiere. Il Patto sulla migrazione e l'asilo garantirà una risposta europea efficace a questa sfida europea. Significa che saranno gli europei a decidere chi arriva e chi può restare nell'Ue, non i trafficanti. Significa proteggere chi ha bisogno", ha commentato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in una nota.





