Houthi, 'attaccheremo nel Mar Rosso ogni 12 ore'

ROMA - Gli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno minacciato attraverso uno dei loro portavoce che sono intenzionati ad "effettuare operazioni e attacchi ogni 12 ore alle navi che transitano nel Mar Rosso". Mohammed Abdul Salam, portavoce del gruppo ha aggiunto, parlando con Al Jazeera, che prenderanno "di mira sono le navi destinate esclusivamente a Israele". Secondo il gruppo yemenita l'obiettivo è fare "aumentare la pressione su Israele affinché fermi la sua aggressione e tolga l'assedio di Gaza".

I ribelli filoiraniani hanno avvertito che non fermeranno gli attacchi alle navi del Mar Rosso nonostante l'annuncio degli Stati Uniti di una nuova forza di protezione marittima. "Anche se l'America riuscisse a mobilitare il mondo intero, le nostre operazioni militari non si fermeranno, a prescindere dai sacrifici che ci costerà", ha dichiarato l'alto funzionario del gruppo Mohammed al-Bukhaiti su X.



Il loro principale negoziatore ha anche avvertito che l'istituzione di un'alleanza navale multinazionale per salvaguardare la navigazione nel Mar Rosso non cambierà la loro posizione sul conflitto di Gaza. Lo scrive il Guardian citando Reuters. L'alleanza navale guidata dagli Stati Uniti è "essenzialmente inutile", ha detto Mohammed Abdulsalam, aggiungendo che tutte le acque adiacenti allo Yemen sono sicure, tranne che per le navi israeliane o per quelle dirette in Israele, a causa della "ingiusta guerra aggressiva contro la Palestina".



Teheran intanto sostiene che gli Houthi sono indipendenti nei loro attacchi. "Il gruppo yemenita Houthi agisce in modo indipendente per quanto riguarda i suoi attacchi e il sequestro delle navi collegate a Israele nel Mar Rosso e nel Mar Arabico, in segno di protesta per la guerra contro i palestinesi di Gaza. Non è giusto mettere in relazione le misure indipendenti del gruppo yemenita con altri Paesi", ha dichiarato il viceministro degli Esteri iraniano Ali Bagheri Kani, in conferenza stampa a Tokyo, durante la sua visita in Giappone. Teheran è accusata dei recenti attacchi degli Houthi, sostenuti dall'Iran, contro le navi nel Mar Rosso.



"Il governo yemenita ha annunciato che impedirà l'assistenza ad Israele fino a che i sionisti continueranno con i loro crimini contro il popolo a Gaza", ha dichiarato Kani. Lo Yemen "è una potenza indipendente sulla scena internazionale che agisce in base al suo riconoscimento, non è quindi corretto collegare le loro iniziative ad altri", ha sottolineato ancora.





