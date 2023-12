Parigi, sanzioni contro coloni israeliani estremisti

PARIGI - La Francia ha deciso di assumere misure restrittive "al livello nazionale'' contro "alcuni coloni israeliani estremisti". Lo ha confermato la ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, spiegando di aver "potuto constatare con i miei occhi le violenze perpetrate da alcuni coloni estremisti. E' inammissibile".



Appena rientrata da una missione in Israele, Territori palestinesi e Libano, Colonna ha confermato che la Francia ha dunque deciso di "assumere delle misure a livello nazionale contro alcuni coloni estremisti identificati come tali sulla base di informazioni documentate". Il 7 dicembre scorso, il ministero degli Esteri francese aveva già evocato l'ipotesi di adottare misure restrittive contro i coloni israeliani responsabili di violenze contro i palestinesi in Cisgiordania.



"Queste violenze devono cessare. Garantirlo e perseguire gli autori è responsabilità delle autorità israeliane", disse in quell'occasione la portavoce del Quai d'Orsay, Anne-Claire Legendre, aggiungendo che da parte sua, anche Parigi "si assume le proprie responsabilità: prevediamo misure di interdizione dal territorio francese nonche' il congelamento dei beni al livello nazionale ma anche europeo". E ancora: "Proseguiamo le discussioni con i nostri parner europei", e "speriamo di poter progredire sia al livello nazionale sia al livello comunitario".



Da parte sua, la Germania ha gia' invitato l'Unione europea a introdurre tali misure restrittive contro i coloni responsabili di violenze.

