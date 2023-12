La Tunisia punta a più studenti arabi e africani

TUNISI - La Tunisia mira ad aprirsi verso altri Paesi africani e arabi in campo accademico e scientifico, allacciando nuove relazioni e rafforzando i partenariati già esistenti. Lo ha detto il ministro tunisino dell'Istruzione superiore e della ricerca scientifica, Moncef Boukthir, in apertura della 40ma conferenza dell'Organizzazione araba per l'ammissione e la registrazione nelle università, annunciando che il ministero "intende istituire un'agenzia per gli studenti internazionali per facilitare la loro accoglienza e registrazione negli istituti di istruzione superiore, sia pubblici che privati, fornendo loro sostegno nel processo di integrazione in Tunisia". Boukthir ha definito l'istituenda agenzia come una "struttura esecutiva per la diplomazia della conoscenza".



Attraverso la fornitura di nuovi servizi elettronici e la realizzazione di piattaforme digitali, il ministero sta lavorando a due progetti molto importanti, il primo è il cloud digitale per il settore dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica e il secondo è l'ingegneria e la creazione di un sistema informativo integrato per il settore.



Il numero di studenti stranieri iscritti all'attuale anno accademico in Tunisia è di oltre 9 mila, 7 mila dei quali provenienti da Paesi africani.





