Crosetto sente Austin su iniziative sicurezza mar Rosso

(ANSAmed) - ROMA, 19 DIC - Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha sentito questa mattina il ministro americano Lloyd Austin in merito alla sicurezza nel mar Rosso, dove vengono condotti attacchi mercantili da parte degli Houthi. In queste ore quindi si sta discutendo delle possibili iniziative, che da parte italiana sarebbero poi eventualmente discusse in Parlamento. In quella stessa area, come già previsto, il prossimo febbraio la fregata italiana Fasan entrerà a far parte dell'operazione 'Atalanta' (a cui l'Italia già partecipa dal 2009 assieme ad altri Paesi), in supporto esterno alla missione diplomatica europea che prevede il pattugliamento delle zone marittime tra il Mar Rosso, il Golfo di Aden e l'Oceano Indiano, allo scopo di proteggere il transito delle navi mercantili.(ANSAmed).

