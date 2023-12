Tajani, la reazione di Israele a Gaza sia proporzionata

(ANSAmed) - ROMA, 18 DIC - ROMA - L'Italia ha "condannato con fermezza l'attacco di Hamas contro vittime inermi che ha ricordato la brutalità nazista dell'Olocausto, ma noi vogliamo anche che la reazione di Israele sia proporzionata, che risparmi la popolazione civile" a Gaza. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo la XVI Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori alla Farnesina, al fianco del presidente Sergio Mattarella "Mi auguro che le Nazioni Unite possano oggi approvare un documento promosso da americani ed Emirati che invita a un cessate il fuoco per favorire l'ingresso di aiuti umanitari.L'Italia se ci sarà questa iniziativa certamente la sosterrà", ha proseguito Tajani.Per le precedenti bozze Onu "noi ci siamo astenuti due volte perché il testo proposto non esprimeva alcuna condanna nei confronti di Hamas, il vero responsabile di questa nuova esplosione di violenza in Medio oriente. Noi siamo favorevoli a tutte le iniziative che possano permettere di portare aiuto alla popolazione civile di Gaza, ma un documento politico che deve puntare al cessate il fuoco non può non condannare i veri responsabili dell'inizio di questa situazione", ha spiegato Tajani a margine della conferenza. "Noi insistiamo perché da Israele ci sia una reazione proporzionata, ci sono troppe vittime tra la popolazione civile palestinese", ha affermato."Siamo per posizioni di equilibro dove siano chiare le responsabilità, non possiamo avere documenti che non siano equilibrati. Siamo sempre stati favorevoli al cessate il fuoco per gli aiuti umanitari ma i documenti devono essere chiari nell'indicare le responsabilità di ciò che sta accadendo", ha sottolineato il ministro. (ANSAmed).

