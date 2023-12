Concluso a Tunisi il progetto transfrontaliero EdenMed

(ANSAmed) - TUNISI, 15 DIC - Si è chiuso a Tunisi, con lo svolgimento di forum di presentazione dei risultati raggiunti il progetto strategico 'Educazione ambientale per un Mediterraneo sostenibile' (EdenMed), lanciato nell'ottobre del 2021.Il progetto implementato in Sicilia e in Tunisia è stato finanziato dall'Unione Europea, nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera tra Tunisia e Italia (2014-2020), realizzato e coordinato per la parte tunisina, dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (Anpe), e per la parte italiana vede implicati tra gli altri, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia, l'Università di Palermo, e il Cnr.L'obiettivo di EdenMed è introdurre la pedagogia dell'educazione ambientale nei sistemi scolastici tunisini e siciliani. Secondo l'Anpe, l'educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile "porta con sé questioni essenziali in termini di cambiamento dei comportamenti, di nuove conoscenze e di capacità di ciascuno, nel quotidiano, di essere attore della transizione e dell'attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile". Il progetto ha mirato inoltre ad aumentare il grado di impegno dei cittadini nei confronti dell'ambiente modificando i comportamenti dei bambini e delle generazioni più giovani e quindi rafforzando la resilienza delle generazioni future in caso di crisi e coinvolgendole per preservare le risorse naturali e raggiungere la sicurezza alimentare. Il direttore generale dell'Anpe, Mohamed Naceur Jeljeli, ha affermato che questo progetto, che ha coinvolto i ministeri dell'Istruzione e dell'Istruzione Superiore e della Ricerca Scientifica, mira ad integrare la pedagogia dell'educazione ambientale nel sistema scolastico e ad assicurare la formazione dei formatori che svolgeranno questa missione e sottolineato che la componente principale del progetto è quella relativa allo sviluppo della guida didattica che servirà da riferimento per l'integrazione dell'educazione ambientale nel sistema scolastico."Il solo utilizzo delle nuove tecnologie non sarà sufficiente per superare le sfide ambientali come lo stress idrico, la gestione delle risorse naturali, il cambiamento climatico e la gestione dei rifiuti», sottolineando la necessità di diffondere tra i cittadini i valori e i principi di una buona educazione ambientale tra i giovani. (ANSAmed).

