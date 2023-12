Stop ai negoziati con Hamas sugli ostaggi, ira delle famiglie

ROMA - Il gabinetto di guerra di Israele ha annullato il viaggio programmato in Qatar del capo del Mossad per riavviare i colloqui su un possibile secondo accordo per il rilascio degli ostaggi tenuti da Hamas. Lo ha confermato alla Cnn una fonte vicina ai negoziati. I familiari degli ostaggi si dicono "scioccati" dalla notizia e chiedono una "spiegazione immediata" al primo ministro Benjamin Netanyahu. Lo riportano i media locali.



Continuano intanto forti combattimenti tra l'esercito israeliano e Hamas nel nord e nel sud della Striscia. Lo ha riferito il portavoce militare, secondo cui la notte scorsa una squadra di paracadutisti israeliani ha localizzato e distrutto una postazione di tiro in un complesso scolastico dei miliziani del Battaglione Shujaia di Hamas. A Khan Yunis, nel sud di Gaza, soldati dell'unità di elite 'Maglan' - ha continuato - hanno trovato e distrutto una serie di armi, due imbocchi di tunnel e un sito di lancio. Anche a Jabalya - ha aggiunto il portavoce - le truppe hanno distrutto una infrastruttura terroristica.



Proseguono anche i raid aerei sulla Striscia. Almeno 13 persone sono morte in un bombardamento aereo israeliano sul campo profughi di al-Shabura a Rafah, nel sud della Striscia. Lo riporta l'agenzia di stampa siriana Sana. Due edifici residenziali sarebbero stati distrutti nell'attacco e altre vittime potrebbero essere ancora intrappolate sotto le macerie.





ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA