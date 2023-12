Spagna favorevole ad aprire dogane Melilla e Ceuta con Marocco

MADRID - "Non sono più necessarie altre prove pilota" per la riapertura della dogana commerciale di Melilla con il Marocco e di quella nuova a Ceuta, l'altra enclave iberica nel paese magrebino. E' quanto ha indicato oggi il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, al termine della visita bilaterale a Rabat, nella conferenza stampa assieme all'omologo marocchino, Naser Burita, in diretta su RTVE. Entrambi hanno constatato che le relazioni bilaterali sono "eccellenti" e "mai così intense e proficue", poiché i due Paesi mantengono "un'associazione strategica, che ingloba tutti gli aspetti della cooperazione" e "un dialogo permanente", ha rilevato Albares.



Rilanciare la road map congiunta concordata il 7 aprile 2022 dal Re Mohamed VI con il premier Pedro Sanchez, dopo il cambio di posizione della Spagna sul Sahara occidentale, era l'obiettivo della prima visita ufficiale all'estero della legislatura per il capo della diplomazia iberica. Tuttavia, per la riapertura delle frontiere commerciali con le due enclavi iberiche in Marocco - quella di Melilla chiusa dal 2018 - ancora non è stata fissata una data, dopo tre prove pilota puntuali tra fine gennaio e il 26 maggio scorsi. Burita ha assicurato che i ritardi sono dovuti a "questioni tecniche" e "si procederà alla riapertura delle dogane in una formula comune che sarà migliore e non produca nessun genere di frustrazione". Albares, che durante la visita a Rabat ha incontrato anche il primo ministro Aziz Ajanuch, ha assicurato ad entrambi che da parte spagnola "tutto è pronto perché comincino a funzionare".





