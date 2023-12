Media, il re del Marocco chiede il copyright sul proprio nome

RABAT - Mohammed VI del Marocco vuole fare del proprio nome un marchio registrato. Per questo ha dato mandato ai legali del Palazzo di bloccare oltre all'appellativo di re anche i nomi del figlio, il principe Moulay Hassan e del padre, Hassan II. Lo rivela il sito d'informazione francofono Le Desk.



Lo studio legale che sta lavorando al dossier è quello di Hicham Naciri di Rabat: l'operazione sarebbe iniziata fin dal 2021, secondo il quotidiano e sarebbe ormai alle battute finali.



Un'iniziativa che vuole proteggere il Palazzo da "qualsiasi atto di frode e di usurpazione di titoli". Alcuni nomi diventano, secondo l'approccio adottato dallo studio legale, "proprietà intellettuale" della famiglia reale, che ne assume il copyright a tutti gli effetti. I media sudafricani sono stati i primi a stupirsi dell'elevato numero di registrazioni di marchi legati al nome del sovrano marocchino in Sudafrica. Nel 2022, il re ha depositato 475 domande di marchio presso la Commissione per le società e la proprietà intellettuale (Cipc), "più del doppio delle 187 domande depositate dal colosso tecnologico Amazon", secondo i dati pubblicati dai quotidiani sudafricani.





