TEL AVIV - "Per smantellare un'organizzazione che è stata costruita per anni solo per scopi terroristici e per liberare Gaza da Hamas, sono necessari più di pochi mesi". Lo ha ribadito il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant incontrando il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan. "Sarà - ha aggiunto Gallant - una guerra lunga che alla fine vinceremo. Ringrazio il governo americano per il suo sostegno incondizionato".

