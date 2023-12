Tunisia: un anno di carcere a oppositrice Chaima Issa

TUNISI - L'attivista tunisina Chaima Issa, una dei leader del Fronte di salvezza nazionale (Fns), principale coalizione di opposizione contro il presidente Kais Saied, è stata condannata a un anno di reclusione, con la condizionale, da un tribunale militare che l'ha ritenuta colpevole in particolare di aver "offeso" il presidente Saied sulla base di dichiarazioni rilasciate ai media, secondo i suoi avvocati.



"La giustizia militare condanna l'attivista politica Chaima Issa a un anno di prigione", ha scritto su Facebook uno dei suoi avvocati, Islem Hamza. Un altro membro della sua difesa, l'avvocato Dalila Ben Mbarek Msaddek, ha chiarito, sempre su Facebook, che Issa era stata condannata a sei mesi di carcere per "incitamento" nei confronti degli appartenenti all'esercito a disobbedire agli ordini, e a quattro mesi per "offesa" al capo di Stato e due mesi per "aver diffuso voci" allo scopo di nuocere alla pubblica sicurezza.



Issa ha detto dopo la sua udienza ieri davanti a un tribunale militare che gli oppositori del presidente Saied vengono trattati come "criminali". "Non siamo criminali. Non siamo cospiratori. Non siamo traditori. Siamo politici, oppositori del colpo di stato del 25 luglio 2021", ha detto.



Issa, 43 anni, membro del Fronte di salvezza nazionale, è stata incarcerata a febbraio nel corso di arresti seriali nelle file dell'opposizione. È stata rilasciata il 13 luglio in attesa del processo. L'avvocato Samir Dilou, membro della sua commissione di difesa, ha criticato la sua comparizione ieri davanti a una corte militare, "ai sensi del famoso decreto 54 che punisce la falsa informazione". "È pericoloso", ha affermato su Afptv. "Non avrebbe mai dovuto essere perseguita per aver espresso le sue opinioni, né processata da un tribunale militare", ha reagito su X dopo l'annuncio della sentenza, Salsabil Chellali, rappresentante della Ong Human Rights Watch (Hrw) in Tunisia.



Da febbraio, più di venti oppositori, uomini d'affari e altre personalità, descritti come "terroristi" da Saied, sono stati incarcerati con l'accusa di "complotto contro la sicurezza interna".