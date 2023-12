Madrid, alle Canarie 2.000 posti in più per accoglienza migranti

MADRID - Il governo spagnolo creerà quasi 2.000 nuovi posti in centri di permanenza provvisoria per migranti alle Canarie, regione che ha sperimentato negli ultimi mesi un forte aumento degli sbarchi. Lo ha annunciato, nel corso di un intervento in Parlamento, il ministro dell'Interno Fernando Grande-Marlaska.



"Progredire in questo ambito comporta grandi dosi di politica e di responsabilità", ha detto il ministro parlando all'opposizione, "e dai gruppi parlamentari qui presenti non ci aspettiamo demagogia ma il sostegno necessario per portare avanti la politica di Stato".



Tra gennaio e novembre 2023, alle Canarie sono sbarcate oltre 35.000 persone, una cifra annuale record (+134,8% rispetto allo stesso periodo del 2022).