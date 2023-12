Israele, andremo avanti con o senza sostegno internazionale

ROMA - "Israele continuerà la guerra contro Hamas con o senza il sostegno internazionale": lo ha detto il ministro degli Esteri Eli Cohen, secondo quanto riportano i media israeliani. "Un cessate il fuoco nella fase attuale è un regalo all'organizzazione terroristica Hamas e le consentirà di ritornare a minacciare i residenti di Israele", ha aggiunto all'indomani del voto schiacciante all'Assemblea generale dell'Onu in favore di una tregua a Gaza.



L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato ieri la risoluzione che chiede un "cessate il fuoco umanitario immediato a Gaza. Nella bozza si esprime anche la "grave preoccupazione per la catastrofica situazione umanitaria a Gaza", sulla scia del testo bocciato venerdì in Consiglio di Sicurezza a causa del veto Usa. La risoluzione ha ottenuto 153 voti a favore, 10 contrari (tra cui Austria, Usa, Israele), e 23 astenuti, tra cui Germania e Italia, mentre la Francia ha votato a favore.