Egitto: tv, per Al-Sisi pioggia di voti

IL CAIRO - Pioggia di voti per il presidente uscente Abdel Fattah al-Sisi, secondo l'emittente statale Al Qahera. Se i dati ufficiosi saranno confermati, Al-Sisi, da 9 anni al potere, si riconfermerebbe per un terzo mandato. Il conteggio dei voti espressi dal 10 al 12 dicembre mostra un suo netto vantaggio rispetto agli avversari, con un testa a testa tra Farid Zahran e Hazem Omar per il secondo posto.



Il canale egiziano Extra News ha pubblicato i dati dei collegi che hanno terminato i conteggi. In un quartiere del Cairo Al-Sisi avrebbe preso 235.784 voti, Farid Zahran 6.618, Hazem Omar 6.893 voti e Abdel-Sanad Yamama 2.643.