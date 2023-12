Tajani, Commissione Ue vuole concludere Memorandum con l'Egitto

ROMA - In audizione al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha messo in evidenza che la Commissione Ue intende concludere un Memorandum anche con l'Egitto, partner centrale nella regione che fin dallo scoppio della crisi di Gaza ha assunto un atteggiamento costruttivo e responsabile: é anche grazie al Cairo che si è resa possibile l'apertura di corridoi umanitari verso la Striscia e nel porto egiziano di Al Arish dove è attraccata la nave italiana Vulcano e vengono soccorsi i feriti palestinesi. Il ministro ha spiegato che i negoziati in corso confermano l'ambizione e la volontà dell'Europa di rafforzare i rapporti con l'Egitto.