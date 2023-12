Egitto: ultimo giorno presidenziali, i risultati il 18/12

IL CAIRO - Ultimo giorno di voto in Egitto per eleggere un nuovo presidente, mentre il Paese si dibatte tra una crescente crisi economica, un ingente debito pubblico e la guerra Israele-Hamas alle porte. Le autorità fanno sapere che la consultazione si è svolta regolarmente, alla presenza di numerosi osservatori e media internazionali e che i risultati si sapranno il 18 dicembre. Quattro i candidati in corsa: il presidente in carica da 9 anni Abdel Fattah Al-Sisi, Hazem Omar, leader del Partito popolare repubblicano, Farid Zahran, leader del Partito democratico egiziano, e Abdel-Sanad Yamama, leader del partito Wafd. Per il voto sono stati istituiti 11.631 seggi in tutto il Paese, tra scuole, centri giovanili e unità sanitarie. Domani si terranno gli scrutini e saranno inviati i risultati alle autorità elettorali per dirimere eventuali questioni. Fino al 14 dicembre l'Autorità elettorale egiziana potrà ricevere eventuali ricorsi, il 15 e 16 dicembre dovrà pronunciarsi su di essi. Il 18 dicembre dovrebbe essere annunciato il risultato definitivo, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.



La legge elettorale prevede la possibilità di un secondo turno, ma in molti danno per scontata una vittoria al primo turno di Al Sisi per un terzo mandato. Il capo dell'Ufficio stampa statale, Diaa Rashwan, fa sapere che hanno seguito dall'Egitto le operazioni di voto 528 corrispondenti in rappresentanza di 110 organi di informazione, tra cui giornali, riviste, agenzie di stampa, siti di notizie e canali televisivi, provenienti da circa 33 Paesi del mondo, ai quali è stata offerta "la massima disponibilità e accesso alle strutture". Ha poi aggiunto che "dalle operazioni di monitoraggio svolte dalla Sala Operativa Centrale dell'Autorità non sono pervenute denunce fino alle ore 12 di oggi, in merito ad eventuali ostacoli incontrati dai giornalisti presenti in alcune delle centinaia di comitati ispezionati durante lo svolgimento delle elezioni". Per agevolare il monitoraggio delle consultazioni," l'ufficio stampa ha anche organizzato, nel corso dei tre giorni di voto diversi tour di gruppo per visitare i comitati elettorali e seguire il processo di voto in varie città e governatorati".