Borrell, 'orrore e distruzione a Gaza ingiustificabili'

BRUXELLES - "La situazione a Gaza peggiora. L'Onu ci dice che non ci sono rifugi possibili e sta per smettere di lavorare nell'area per mancanza di risorse e sicurezza. Al G7 avevamo richiesto che le attività militari di Israele a Gaza Sud non seguissero lo stesso schema di Gaza Nord ma il livello di distruzione a Gaza resta senza precedenti, è un livello peggiore di quanto successo a Dresda, a Colonia e simile a quello che è successo ad Amburgo. Tale orrore non può essere giustificato con l'orrore del 7 ottobre". Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell parlando all'Eurocamera.



"Ci deve essere un altro modo per combattere Hamas, un modo che non implichi la morte di tante persone innocenti. Un'alternativa ci deve essere ma purtroppo ciò che vediamo è ingiustificabile visto l'alto costo di vite umane e anche per le condizioni di vita che il blocco di Gaza ha provocato", ha spiegato Borrell.

"Non possiamo dire che il segretario generale Antonio Guterres stia lavorando per Hamas, sono affermazioni inaccettabili. Si può essere d'accordo o non d'accordo, ma non si può squalificare il segretario generale dell'Onu, perché si squalifica cosa fanno le Nazioni Unite. Sono attacchi ingiustificati ed è nostro dovere difendere il segretario generale. Noi dobbiamo difendere quello che è un pilastro del sistema multilaterale", ha proseguito Borrell sottolineando come, sulla necessità di un cessate il fuoco, non c'è accordo tra i Paesi membri. "In questo momento la cosa più urgente è fermare la perdita di vite umane e avviare una soluzione politica dei due Stati. Purtroppo in Israele molti sono contrari a questa soluzione ma la comunità internazionale è a favore", ha aggiunto.

"Dobbiamo denunciare le colonie in Cisgiordania e dobbiamo mettere limite alla violenza che si esercita non solo a Gaza ma anche nei Territori palestinesi occupati. Superiamo l'emotività che tutti sentiamo per cercare una via che permetta che la razionalità si imponga", ha concluso Borrell sottolineando che "sono quasi 20mila" le vittime "stimate" a Gaza.