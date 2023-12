Tunisia: il Parlamento approva la Finanziaria 2024

(ANSAmed) - TUNISI, 11 DIC - L'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp) tunisina ha approvato la legge finanziaria 2024 con 116 voti favorevoli, 4 contrari e 26 astensioni. I deputati hanno inoltre adottato una serie di nuovi articoli aggiunti in extremis, proposti dal ministero delle Finanze e dalla Commissione Finanze e Bilancio del Parlamento.



Si tratta in particolare, di un articolo che stabilisce, a partire da gennaio 2024 e per tre anni, misure tariffarie eccezionali su un elenco di prodotti importati dalla Turchia che verranno gradualmente revocati nel corso dei due anni successivi, di un articolo che riguarda l'incentivazione delle imprese all'utilizzo di attrezzature e strumenti per la produzione di energie alternative e rinnovabili, di un articolo riguarda la semplificazione delle procedure per beneficiare dell'esenzione Iva, per le attrezzature e gli strumenti utilizzati in agricoltura e pesca e infine di sgravi fiscali sui prodotti destinati alle persone che soffrono di intolleranza al glutine.



Tra le norme in Finanziaria anche una relativa ad una amnistia fiscale, (agevolazione della regolarizzazione della situazione delle persone fisiche, responsabili di debiti fiscali, reati e sanzioni finanziarie o di coloro che non hanno dichiarato le proprie imposte), l'incoraggiamento dell'iniziativa privata e la creazione di imprese, novità per le le agevolazioni fiscali da concedere ai tunisini residenti all'estero e le condizioni per la loro concessione. (ANSAmed).





