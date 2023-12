Qatar, continueremo a finanziare Gaza come facciamo da anni

ROMA - Il Qatar continuerà a finanziare Gaza per sostenere l'enclave, come fa da anni, ha dichiarato lunedì alla Cnn il ministro per gli Affari esteri Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi. "Non cambieremo il nostro mandato, il continuo aiuto e sostegno ai nostri fratelli e sorelle della Palestina. Continueremo a farlo sistematicamente come abbiamo fatto in precedenza", ha detto. Le affermazioni del ministro qatarino piombano nel contesto di una crescente rabbia in Israele per anni di pagamenti da parte dello Stato del Golfo ad Hamas, nell'ambito di un accordo che vedeva diplomatici del Qatar arrivare nell'enclave ogni mese con valigie contenenti 15 milioni di dollari in contanti, che avrebbero dovuto contribuire a pagare i dipendenti pubblici di Gaza. Le immagini del 2018 mostravano i lavoratori in fila per ricevere banconote da 100 dollari. Israele approvò l'accordo in una riunione del gabinetto di sicurezza nell'agosto 2018, durante un precedente mandato di Benyamin Netanyahu come primo ministro. All'epoca, Netanyahu era stato criticato per essere stato morbido con Hamas. Dopo che l'inviato del Qatar a Gaza, Mohamed Al Emadi, ebbe consegnato le prime valigie di contanti nel novembre 2018, Netanyahu difese l'iniziativa: "Sto facendo tutto il possibile in coordinamento con gli esperti di sicurezza per riportare la calma nei villaggi (israeliani) del sud, ma anche per prevenire un disastro umanitario (a Gaza). È un processo. Penso che in questo momento questo sia il passo giusto", aveva detto Netanyahu, come ricorda la Cnn.