(ANSAmed) - ISTANBUL, 07 DIC - "Vogliamo migliorare le nostre relazioni". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante una conferenza stampa congiunta con il premier greco Kyriakos Mitsotakis ad Atene tramessa dalla tv di Stato turca Trt. "Le nostre dispute possono essere risolte con un dialogo positivo e con relazioni di buon vicinato", ha aggiunto Erdogan citando questioni relative al Mar Egeo e al Mediterraneo orientale, come Cipro.



"Tra di noi non ci sono questioni che non possono essere risolte e sono felice di vedere che la parte greca condivide questo atteggiamento", ha affermato il presidente turco. "Il nostro interscambio economico è di 5.5 miliardi di dollari, abbiamo trovato un accordo per portarlo a 10 miliardi di dollari", ha aggiunto Erdogan. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed