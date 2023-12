Domani missione eurodeputati in Israele e Cisgiordania

(ANSAmed) - BRUXELLES, 07 DIC - Una delegazione di eurodeputata delle commissioni Affari Esteri e Difesa si recherà domani in visita in Israele e in Cisgiordania. La delegazione sarà guidata dalla liberale francese Nathalie Loiseau e dal popolare tedesco David McAllister.



Il gruppo, che include anche Rasa Juknevičienė (PPE, Lituania), Gheorghe-Vlad Nistor (PPE, Romania), Attila Ara-Kovács (S&D, Ungheria) e Carina Ohlsson ( S&D, Svezia).



incontrerà le autorità israeliane e palestinesi, le famiglie israeliane degli ostaggi presi prigionieri da Hamas, i rappresentanti della società civile palestinese e eai partner internazionali.



Gli eurodeputati cercheranno di valutare il ruolo attuale e futuro dell'Ue nella regione e in particolare le sue due missioni civili di politica di sicurezza e di difesa comune per i territori palestinesi: Eupol Copps e Eu Bam.



Lo scopo principale, spiegano dal Parlamento europeo, è discutere come le missioni civili Ue della Politica di Sicurezza e Difesa Comune si stanno adattando alla nuova realtà della sicurezza nell'area, a seguito degli attacchi terroristici indiscriminati lanciati da Hamas contro Israele il 7 ottobre e la risposta israeliana su Gaza. (ANSAmed).





