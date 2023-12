A Doha un forum dedicato alle sfide globali

(ANSAmed) - ROMA, 07 DIC - E' in corso fino al 10 dicembre a Doha, nel Qatar, un forum dedicato alle sfide globali.



Fondato nel 2000, il forum è una piattaforma globale di dialogo che riunisce i leader politici per costruire reti innovative e orientate all'azione. L'evento promuove l'interscambio di idee, il dibattito, l'elaborazione di politiche e raccomandazioni.



Con le avversità e le disuguaglianze derivanti da guerre e povertà, le opportunità sembrano risiedere in una transizione mondiale dall'unipolarismo al multipolarismo. In una lotta per la giustizia, lo stato di diritto e l'uguaglianza, tra le altre cose, si prevede che questo cambiamento dominerà il prossimo futuro. (ANSAmed).





