Marocco: partito filo-islamista attacca riforma Codice Famiglia

(ANSAmed) - RABAT, 6 DIC - "Se dovessero prevalere iniziative per l'uguaglianza di genere, saranno le donne ad affrontare le conseguenze negative". Lo ha dichiarato Abdelilah Benkirane, leader del partito filo islamista PJD, partito della giustizia e dello sviluppo, nel corso di un Forum regionale dedicato alle donne, a Fes. Una dichiarazione che cade come un fulmine sulle discussioni aperte per riformare la Moudawana, il Codice della Famiglia. Le modifiche sono caldeggiate da re Mohammed VI.



La commissione governativa incaricata delle modifiche ha ascoltato 1.500 associazioni nel corso di un centinaio di sedute. Trapelano indiscrezioni, quali per esempio la richiesta di abolire l'articolo 400 che prevede la necessità di fare riferimento alla scuola di pensiero Maliki e quindi alla legge islamica, in assenza di una disposizione legale che disciplini un caso particolare, l'abolizione della poligamia, la depenalizzazione della convivenza e l'uguaglianza di genere nella successione. Benkirane si è espresso anche sul diritto successorio, difendendo la tradizionale divisione che affonda le sue radici nei principi islamici. Sostiene che imporre l'uguaglianza tra fratelli per quanto riguarda l'eredità "può distruggere i legami familiari". Benkirane si schiera anche contro i rapporti sessuali consensuali fuori dal matrimonio, un eufemismo - sostiene - "per mascherare il termine adulterio".



Gli argomenti di Benkirane contro l'abolizione della poligamia sono semplici: "È così rara nella società marocchina, che è necessario mantenerne la legalità per casi eccezionali che richiedono una considerazione individuale". Il partito di Benkirane aveva osteggiato con manifestazioni di massa anche la prima revisione della Moudawana, nel 2004, punto di partenza per avviare il discorso sulle relazioni di genere in Marocco.



(ANSAmed).





