Tunisia: petizione on line per annullare elezioni locali

(ANSAmed) - TUNISI, 04 DIC - In concomitanza con l'avvio ufficiale sabato scorso della campagna elettorale per le elezioni locali del 24 dicembre prossimo, numerose personalità tunisine hanno lanciato una petizione on line per esprimere la loro contrarietà allo svolgimento di tali elezioni, ritenendo che "il potere continua ad attuare il progetto politico imposto ai tunisini", invitando più di otto milioni di elettori ad eleggere 279 consigli locali su 2.155 circoscrizioni elettorali il 24 dicembre 2023, "senza che questi Consigli abbiano una legge fondamentale che ne definisca ruoli e poteri, cosa che non ha precedenti nella storia delle nazioni e dei popoli".



I firmatari sottolineano che queste elezioni si svolgono nel contesto di una crisi politica senza precedenti, "dopo che il potere in carica ha imposto un orientamento autoritario e repressivo nei confronti degli oppositori, dei sindacalisti, dei giornalisti, degli avvocati, degli intellettuali e di tutti i difensori della libertà di espressione, attraverso restrizioni, processi e arresti".



I firmatari invitano infine i tunisini a boicottare le prossime elezioni locali, considerandole come "un ulteriore passo volto a cancellare le istituzioni della Repubblica Democratica, e considerano la partecipazione a queste elezioni come un contributo al consolidamento del il sistema di repressione e oppressione". Il 24 dicembre i tunisini sono chiamati ad eleggere i consigli locali, che sono la base di quello che poi sarà il Consiglio nazionale delle Regioni e dei Distretti, ovvero la seconda camera del Paese. (ANSAmed).





