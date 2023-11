'Roma e l'Italia sono strategiche nel Mediterraneo'

ROMA - La posizione geografica di Roma e l'Italia nel Mediterraneo è strategica in media per l'85,6% degli intervistati. È uno dei risultati della ricerca internazionale dell'Istituto Piepoli per la Camera di Commercio di Roma presentata al Festival del Mare. L'obiettivo dell'indagine è capire la centralità della Capitale e dell'Italia, "nel 'nostro' mare".

Lo studio (una ricerca d'opinione, 3mila interviste online) è stato condotto nel mese di novembre su sei Paesi che si affacciano nel Mediterraneo, tre del Nord - Italia, Francia e Grecia - che oggi contano 130 milioni di abitanti - e tre del Sud - Algeria, Marocco e Tunisia - popolati da 85 milioni di persone in rapida espansione. Roma è riconosciuta come "la città più importante d'Italia" dagli intervistati di tutti i Paesi presi in esame, con massimo punteggio per la Francia (66%) e minimo per l'Algeria (54%). Per gli italiani, la percentuale si attesta al 57%. A seguire, Milano e Venezia. Le tre domande che riguardano la strategicità e centralità dell'Italia e di Roma nel Mediterraneo registrano, in tutti i casi, un alto livello di riconoscimento.

In merito alla strategicità della posizione geografica dell'Italia e di Roma nel Mediterraneo, la risposta è, quindi, positiva per l'85,6% (media): Tunisia 91%, Algeria 89%, Marocco 85%, Grecia 83%, Francia 79%. Per gli intervistati italiani la percentuale è dell'87%. Se la città di Roma è un importante centro economico di riferimento per l'Europa, la risposta è positiva nel 73,1% dei casi in media. Percentuali più alte per i Paesi del Sud Mediterraneo e per la Grecia, rispetto alle pur alte percentuali di Italia (68%) e Francia (69%). Roma è rilevante per lo sviluppo economico del Mediterraneo per il 75,6% in media. Anche in questo caso, le percentuali sono più alte per i Paesi del Sud Mediterraneo e per la Grecia, rispetto a quelle di Italia (72%) e Francia (74%), comunque rilevanti.

L'Italia, per gli intervistati, si distingue maggiormente in tre campi: la cultura, l'arte e il turismo, con una prevalenza di quest'ultimo aspetto soprattutto per i tre Paesi del "Mediterraneo del sud". Roma è descritta quasi all'unanimità: storica, ricca di cultura, turistica, bella e affascinante. Un altro aspetto importante che emerge dall'indagine è il giudizio sulle relazioni commerciali tra i Paesi presi in esame e l'Italia. Gli intervistati dei Paesi del Sud Mediterraneo, in particolare, giudicano insufficienti le relazioni tra l'Italia e i loro Paesi: Tunisia 70%, Marocco 63%, Algeria 55%. Nel caso della Francia e della Grecia, questa percentuale si attesta al 47%.

"L'economia del mare è una leva fondamentale di sviluppo per il nostro Paese, per l'ampiezza e la complessità delle filiere interessate. A livello nazionale questa realtà rappresenta più di 220mila imprese e quasi un milione di occupati e vale oltre 140 miliardi di euro in termini di valore aggiunto. Non solo.

Forte è la sua capacità di agire come moltiplicatore economico: per ogni euro di valore aggiunto prodotto se ne attivano, in media, 1,7 nel resto dell'economia - sottolinea il presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti - E' necessario, dunque, puntare su questa grande opportunità, finora non adeguatamente valorizzata, e porla al centro dello sviluppo della nostra città e del nostro Paese".