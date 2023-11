(ANSAmed) - ROMA, 30 NOV - Il vertice sul clima Cop28 si è aperto oggi a Dubai con un momento di silenzio per le vittime del conflitto a Gaza. Sameh Shoukry, il ministro degli Esteri egiziano che ha presieduto la Cop27 in Egitto, ha esortato i delegati a "fermarsi per un momento di silenzio" in memoria di due diplomatici climatici recentemente morti "così come di tutti i civili che sono morti durante l'attuale conflitto a Gaza".



