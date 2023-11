(ANSAmed) - ROMA, 30 NOV - "Se non decidiamo la fase terminale dell'era dei combustibili fossili come la conosciamo, accettiamo il nostro declino terminale. E scegliamo di pagare con la vita delle persone". Lo ha detto il segretario esecutivo dell'Unfccc (United Nations Framework Convention on Climate Change), capo delle Nazioni Unite per il clima, Simon Stiell, intervenendo in apertura della Cop28 a Dubai.



Nel ricordare che il 2023 è stato "l'anno più caldo di sempre per l'umanità e che sono stati battuti così tanti record terrificanti", Stiell ha avvertito che "siamo sull'orlo di un precipizio" sul fronte climatico.





