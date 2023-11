Yemen: G7, ribelli Houthi cessino minacciare trasporto marittimo

TOKYO - I ministri degli Esteri del G7 hanno invitato i ribelli Houthi nello Yemen a "cessare immediatamente" di minacciare il trasporto marittimo e a rilasciare l'equipaggio di una nave mercantile sequestrata nel Mar Rosso dieci giorni fa. "Invitiamo tutte le parti a non minacciare o ostacolare il legittimo esercizio dei diritti e delle libertà di navigazione da parte di tutte le navi", si legge in una dichiarazione dei ministri del G7. "Chiediamo in particolare agli Houthi di cessare immediatamente gli attacchi contro i civili e le minacce contro le rotte marittime internazionali e le navi commerciali, e di rilasciare la M/V Galaxy Leader e il suo equipaggio, sequestrati illegalmente in acque internazionali il 19 novembre", hanno aggiunto.



Gli Houthi, alleati dell'Iran, hanno catturato questa nave mercantile con i suoi 25 membri d'equipaggio come rappresaglia per la guerra intrapresa da Israele contro Hamas a Gaza, iniziata a sua volta con l'attacco sanguinoso del movimento islamista palestinese sul suolo israeliano il 7 ottobre. Il Galaxy Leader era gestito da una compagnia di navigazione giapponese ma appartiene a una società britannica a sua volta di proprietà di un uomo d'affari israeliano.