Unhcr, 'preoccupano i centri per migranti nei Paesi terzi'

BRUXELLES - "La situazione per i migliaia di migranti rifugiati in Europa resta estremamente difficile. E' doloroso vedere che le discussioni si intrecciano con il populismo e la demagogia. La tendenza preoccupante di esternalizzare le procedure di asilo mandando i migranti in Paesi terzi non fa che alimentare i timori per i diritti dell'uomo". Lo ha detto l'Alto Commissario per i diritti umani (Unhcr) Volker Turk parlando all'Eurocamera. "Il patto Ue sulla migrazione è una chance di andare oltre le dichiarazioni politiche. Spero che i negoziati siano basati sempre sul rispetto dei diritti", ha spiegato Turk.