Save The Children, l'Onu renda giustizia ai bambini di Gaza

ROMA - "I ripetuti fallimenti diplomatici continuano a costare la vita a migliaia di bambini: sarebbero almeno 6.000 i bambini uccisi a Gaza dall'inizio dell'escalation e altri 4.400 i minori dispersi, probabilmente sepolti sotto le macerie". Lo afferma Save The Children alla vigilia della riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dove chiede un cessate il fuoco immediato e duraturo e la protezione dei bambini e dei civili.



"Almeno 6.000 bambini sono stati uccisi a Gaza dall'inizio dell'escalation, secondo il ministero della Sanità di Gaza. Ma, considerando le difficoltà nel raccogliere e verificare i dati sulle vittime dall'11 novembre a causa dell'interruzione delle comunicazioni e dei servizi negli ospedali di Gaza, il bilancio è probabilmente più alto", prosegue la nota.



"Risultano dispersi altri 4.400 bambini, probabilmente sepolti sotto le macerie. 58 bambini sono stati uccisi in Cisgiordania, 33 in Israele e secondo quanto riportato dai media israeliani 36 bambini sarebbero tra gli ostaggi a Gaza", continua Save The Children.