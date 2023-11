(ANSAmed) - ROMA, 28 NOV - Il capo del Mossad David Barnea è a Doha per colloqui con il direttore della Cia Bill Burns e con alti funzionari del Qatar, come riporta il Times of Israel.



L'incontro arriva dopo che Israele e Hamas hanno concordato un'estensione di due giorni della tregua temporanea per consentire il rilascio di almeno altri 20 ostaggi da Gaza.



(ANSAmed).





Ottieni il codice embed