Arabe israeliane incluse nella lista per lo scambio con Hamas

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 NOV - L'inclusione di alcune arabe cittadine di Israele in una lista di 50 palestinesi (donne e minorenni) che in un'ulteriore fase della tregua potrebbero essere scambiati con gli ostaggi di Hamas a Gaza ha destato la rimostranza delle forze politiche arabe rappresentate alla Knesset. "Si tratta di donne arrestate dopo il 7 ottobre perché sospettate di incitamento nelle reti sociali che non sono state giudicate in tribunale né condannate", hanno rilevato fonti politiche alla televisione Canale 12. "E' molto grave che il governo elargisca a Hamas una responsabilità su arabi cittadini di Israele per includerli in uno scambio del genere".

Analoga indignazione è stata espressa dal partito comunista israeliano Mak'i (a base araba ed ebraica). "Si tratta di donne arrestate dopo il 7 ottobre - rileva - nel contesto di un'ondata di repressione politica e non condannate da alcun tribunale. Tutto ciò - prosegue il partito - rischia di favorire processi politici pericolosi che mirano a privare il pubblico arabo in Israele della libertà di espressione, nel contesto di una delegittimazione della società araba in generale. Dobbiamo opporci alla caccia alle streghe".



Secondo i media, fra le arabe cittadine di Israele incluse in quella lista (che conta 50 nomi) ci sono anche alcune che invece sono state condannate per episodi di violenza. (ANSAmed).