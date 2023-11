Tajani, 'impegnati a rafforzare il dialogo nel Mediterraneo'

ROMA - "Il Governo italiano è impegnato per rafforzare il dialogo tra le due sponde del Mediterraneo per un futuro di pace e sviluppo. Anche a Barcellona ho ribadito la condanna del terrorismo di Hamas e il lavoro che stiamo facendo a livello umanitario per dare una soluzione politica al Medio Oriente". Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani da Barcellona dove partecipa all'ottavo Forum regionale dell'Unione per il Mediterraneo.



"A Barcellona ho incontrato il Ministro saudita Faisal bin Farhan Al Saud. Il governo italiano attribuisce grande importanza al dialogo con i Paesi arabi e islamici, interlocutori fondamentali per pace e stabilità in Medio Oriente. Va in questo senso l'iniziativa del Comitato arabo-islamico per la Pace".



Il ministro ha poi detto ai giornalisti al margine del Forum: "Ho avuto un colloquio telefonico con il ministro degli esteri israeliano Eli Cohen al quale ho ribadito la posizione dell'Italia, cioè la condanna di Hamas e ho chiesto che venga rispettato sempre il diritto internazionale e mi ha detto testualmente: "Rispetteremo il diritto internazionale".



"Sarebbe un fatto positivo allungare la tregua per far arrivare altri aiuti ai civili. Siamo pronti a far intervenire la nave ospedale Vulcano che è già di fronte a Gaza. Ho avuto rassicurazione da parte del ministro degli esteri egiziano che faranno il possibile per agevolare l'operatività della nave. Sta anche per partire un'altra nave da Napoli con un ospedale da campo per Gaza".



"L'Italia qui a Barcellona - ha sottolineato - vuole dare un messaggio circa il suo coinvolgimento per far si che si possa raggiungere, attraverso il dialogo, la soluzione dei due popoli e dei due stati attraverso il mutuo riconoscimento. La posizione dell'Italia non è quella del riconoscimento unilaterale", senza l'approvazione di Israele quindi, "che andrebbe ad aggravare la situazione e non migliorarla", ha aggiunto Tajani, aggiungendo che "noi vogliamo che ci sia un'autorità palestinese più forte che possa guidare la Striscia di Gaza e la Cisgiordania".