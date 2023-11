Giordania, 'agire in maniera rapida per soluzione dei due Stati'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 27 NOV - "Noi vogliamo tutti una pace duratura. Il percorso di questa pace non può essere continuare con l'occupazione di Israele e con la violazione dei diritti dei palestinesi. Il percorso deve portare alla soluzione dei due Stati, e alla creazione di uno Stato palestinese. Dobbiamo agire in maniera rapida. Questa guerra non ha ucciso solo i palestinesi. La soluzione due Stati finisce per porre termine all'occupazione, significa aderire al diritto internazionale.



Non possiamo tollerare qualsiasi altra strada". Lo ha detto il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi, alla conferenza stampa finale della riunione dell'Unione per il Mediterraneo a Barcellona.



"Noi vogliamo la pace perché i palestinesi e gli israeliani vivano in sicurezza. Dobbiamo agire insieme contro chi non vuole un percorso di pace. Quando parliamo di pace noi parliamo dell'interesse di tutti, israeliani e palestinesi", ha continuato Safadi. "Israele non può essere al sicuro se non lo sono i palestinesi. Il valore della loro vita è lo stesso. Alla riunione abbiamo concordato che il diritto internazionale va rispettato, che a Gaza devono arrivare aiuti, che i palestinesi che sono stati sfollati devono essere messi in grado di tornare nelle loro case", ha ancora aggiunto Safadi concludendo: "questa guerra deve finire". (ANSAmed).





Ottieni il codice embed