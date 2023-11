Borrell, 'evitare vuoto di potere a Gaza, spetta all'Anp governare'

BRUXELLES - "Dimentichiamo l'opzione di una Gaza come una nuova Mogadiscio post-guerra, noi non abbandoneremo Gaza. I palestinesi devono governare loro stessi. E chi sono i palestinesi oggi? E' sono l'Autorità Nazionale Palestinese. Naturalmente, noi dobbiamo migliorare le cose, e vanno organizzate delle elezioni il prima possibile, e Israele dovrà permetterlo. E non vedo altra autorità più adatta delle Nazioni Unite a lavorare per questa soluzione". Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell nel corso della conferenza stampa dopo la riunione dell'Unione per il Mediterraneo a Barcellona.



"Certo, ci vorrà del tempo, ma in alternativa avremo uno spazio vuoto di potere che sarà un rifugio per il terrorismo. L'Ue ha tutto l'interesse perché ciò non accada", ha aggiunto Borrell.