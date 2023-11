Borrell, in piena guerra Israele è pronto a nuovi insediamenti

ROMA - "Sono sconvolto nell'apprendere che nel mezzo di una guerra, il governo israeliano è pronto a stanziare nuovi fondi per costruire altri insediamenti illegali". Lo scrive in un post su X l'alto rappresentante Ue Josep Borrell. "Questa - aggiunge - non è legittima difesa e non renderà Israele più sicuro. Gli insediamenti rappresentano una grave violazione del diritto internazionale umanitario e rappresentano il più grande problema di sicurezza di Israele".